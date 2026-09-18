Депутат Толмачев назвал свободу выборов признаком прочного суверенитета страны
Депутат Толмачев: народ определяет судьбу России, а Россия определит судьбу мира
Выборы нужны для победы России, уверен депутат Государственной думы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что россияне свободно выражают свою волю, в то время как в других странах граждан часто лишают этого права под абсурдными предлогами.
«Я голосовал в Щелково — городе, в котором живу и от которого избран в Государственную думу», — поделился депутат.
По его словам, на участке порядок, голосование идет штатно, процедура — в соответствии с законом. Толмачев поблагодарил членов избирательной комиссии и наблюдателей за непредвзятость и внимательность.
Можно выбрать удобное время для посещения участка, подгадать так, чтобы пойти всей семьей. Трехдневное голосование подходит всем: тем, кто в пятницу или субботу уезжает на дачу, кто отдыхает в воскресенье, кто уезжает с детьми на прогулки или в гости к родственникам, кто работает на выходных. Ничто не должно мешать выражению гражданской воли людей.
Голосование для многих стало семейной традицией. Здесь собрались все поколения, бок о бок голосуют дедушки и внуки, рассказал депутат.
Самые маленькие, для кого участие в голосовании пока что дело будущего, приходят сюда как на праздник. Когда настанет их время определять судьбу России, они будут вспоминать с теплом, как приходили на участки вместе с родителями, бабушками и дедушками.
Воспитывается неравнодушное и активное поколение.
Александр Толмачев
депутат Государственной думы
Выборы — дело федерального масштаба и государственной важности — проходят в уютной и душевной обстановке.
Гражданская воля всегда имела особенную ценность для народа России, подчеркнул депутат. «Мы видим, как в других странах людей лишают права выразить свою волю, под разными предлогами бесконечно переносят выборы разных уровней или внедряют абсурдные правила голосования. Свобода гражданина выражать свою политическую волю — это признак прочного суверенитета страны, ее силы и крепости», — добавил он.
Сила России — в голосе каждого избирателя
Александр Толмачев
В эти сентябрьские дни народ России определяет судьбу страны. А Россия определит судьбу мира
Александр Толмачев
Выборы-2026 нужны для победы России. Для того чтобы вскоре семьи снова собрались за домашним столом, чтобы с победой вернулись те, кто сегодня на СВО, чтобы молодежь получала современное образование и рабочие места, а старшее поколение было спокойно за будущее Родины, подчеркнул Толмачев.