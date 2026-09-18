Выборы нужны для победы России, уверен депутат Государственной думы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что россияне свободно выражают свою волю, в то время как в других странах граждан часто лишают этого права под абсурдными предлогами.

«Я голосовал в Щелково — городе, в котором живу и от которого избран в Государственную думу», — поделился депутат.

По его словам, на участке порядок, голосование идет штатно, процедура — в соответствии с законом. Толмачев поблагодарил членов избирательной комиссии и наблюдателей за непредвзятость и внимательность.

Можно выбрать удобное время для посещения участка, подгадать так, чтобы пойти всей семьей. Трехдневное голосование подходит всем: тем, кто в пятницу или субботу уезжает на дачу, кто отдыхает в воскресенье, кто уезжает с детьми на прогулки или в гости к родственникам, кто работает на выходных. Ничто не должно мешать выражению гражданской воли людей.

Голосование для многих стало семейной традицией. Здесь собрались все поколения, бок о бок голосуют дедушки и внуки, рассказал депутат.

Самые маленькие, для кого участие в голосовании пока что дело будущего, приходят сюда как на праздник. Когда настанет их время определять судьбу России, они будут вспоминать с теплом, как приходили на участки вместе с родителями, бабушками и дедушками.