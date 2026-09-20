Явка на выборах в Подмосковье составила 49,22%

По состоянию на 18:00 явка избирателей в Московской области достигла 49,22%. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии Московской области.

На участках УИК проголосовали 43,71% избирателей, а через дистанционное электронное голосование — 90,57%.

В воскресенье завершаются трехдневные выборы в Госдуму IX созыва. Жители России выбирают губернаторов и региональные парламенты. Также 10 столиц регионов проводят муниципальные выборы. В Подмосковье идет голосование за депутатов Мособлдумы.

Всего в федеральном бюллетене находятся 10 партий.

В некоторых регионах избирательные участки уже закрылись. К таким относятся УИК в Башкирии, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях, в Пермском крае, Югре и на Ямале.