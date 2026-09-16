Путин заявил, что выборы станут общим ответом врагам, желающим ослабить Россию

Голос каждого избирателя важен, от него зависит, какие политические силы будут представлять интересы граждан на всех уровнях, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер призвал каждого гражданина обязательно реализовать свое конституционное право и принять ответственное решение. Важно, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость общества страны, подчеркнул он.

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», — добавил Путин.

Он назвал участие в выборах общим вкладом в победу России.

Также президент назвал верность Отечеству российских военных примером для страны. Он подчеркнул, что избирательная кампания проходит в условиях специальной военной операции.