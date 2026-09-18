Путин заявил об особом внимании к беспилотникам в госпрограмме вооружений

Президент России Владимир Путин сообщил, что в новой государственной программе вооружений особое внимание уделят развитию беспилотников. Об этом он заявил на заседании военно-промышленной комиссии.

По словам главы государства, важнейшим направлением новой госпрограммы станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна быть способна уничтожать любые средства воздушно-космического нападения.

«Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения», — сказал Путин на заседании.

Вместе с тем, президент отметил, что доля современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения составляет 92%. По словам Путина, вряд ли какая-либо страна в мире может похвастаться таким уровнем.

Российский лидер еще раз отметил, что страны НАТО продолжают наращивать военный потенциал. При этом европейские политики, по его словам, уже перестали скрывать свои намерения.