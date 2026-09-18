Россияне в Таиланде начали голосовать на выборах в Госдуму

На Пхукете и Самуи началось голосование на выборах в Госдуму России

Россияне в Таиланде в пятницу начали голосовать на выборах депутатов Государственной думы на двух участках — на островах Пхукет и Самуи. Об этом РИА «Новости» сообщили российские дипломаты.

На Пхукете участок открылся в здании генерального консульства России в 08:00 по местному времени (04:00 по московскому времени). Там организовано трехдневное голосование: в пятницу, субботу и воскресенье участок работает с 08:00 до 20:00 (16:00 мск).

Также в посольстве России в Бангкоке сообщили о начале выездного голосования на острове Самуи в провинции Сураттхани.

В субботу, 19 сентября, выездное голосование пройдет в Паттайе с 08:00 до 20:00 (с 04:00 до 16:00 по московскому времени). Участок на территории посольства России в Бангкоке откроется в воскресенье, 20 сентября, в те же часы.

Первые участки для голосования открылись и в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке.