В Авдеевке более 99% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

В Авдеевке на выборах депутатов Госдумы проголосовали 99,9% жителей, заявила начальник Авдеевского территориального отдела управления по работе с территориями Ясиноватского муниципального округа Марина Осеева. Об этом сообщил RT .

По словам Осеевой, из соображений безопасности стационарные избирательные участки в городе не использовали. Члены комиссий организовали передвижное голосование: устанавливали столы, кабинки и урны во дворах.

Голосование разделили на два дня. В первый день комиссии работали с маломобильными жителями и на небольших участках, а во второй объезжали более крупные территории, рассказала Осеева.

«Сегодня мы объезжаем более насыщенные участки, чтобы люди могли самостоятельно подойти и проголосовать», — сказала она.

В организации голосования также участвовали представители Народного фронта.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что более 4,6 миллиона россиян проголосовали досрочно.