Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК

Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей российского топливно-энергетического комплекса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым, его процитировали на сайте Кремля.

«28 сентября мы отмечаем День работника атомной промышленности. Поздравляю вас и всех, кто трудится в этой важнейшей, одной из ключевых отраслей промышленности. Добивается таких больших результатов, успехов», — отметил Путин.

По словам президента, корпорация «Росатом» применяет богатый опыт и инновации атомной отрасли для укрепления экономики России. Он выразил надежду, что Росатом и далее будет достойно решать поставленные задачи.

В Подмосковье компания «Росатом Интелмаш» провела сессию о роботизации атомной отрасли. На мероприятии участники обсудили практические инструменты повышения производительности труда и опыт внедрения робототехники в производственные процессы.