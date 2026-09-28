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    Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК

    Фото: РИА «Новости»

    Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей российского топливно-энергетического комплекса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым, его процитировали на сайте Кремля.

    «28 сентября мы отмечаем День работника атомной промышленности. Поздравляю вас и всех, кто трудится в этой важнейшей, одной из ключевых отраслей промышленности. Добивается таких больших результатов, успехов», — отметил Путин.

    По словам президента, корпорация «Росатом» применяет богатый опыт и инновации атомной отрасли для укрепления экономики России. Он выразил надежду, что Росатом и далее будет достойно решать поставленные задачи.

    В Подмосковье компания «Росатом Интелмаш» провела сессию о роботизации атомной отрасли. На мероприятии участники обсудили практические инструменты повышения производительности труда и опыт внедрения робототехники в производственные процессы.

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