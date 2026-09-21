В отношении России ввели уже более 30 тысяч санкций, однако страна адаптировалась к ним. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Песков призвал не забывать, что против России действуют тысячи ограничений. Речь идет о страновых, корпоративных, секторальных и других рестрикциях.

«И конечно, Россия в значительной степени адаптировалась к этим санкциям и нашла способы минимизации негативного эффекта от их реализации», — указал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль работает со всеми журналистами. Таким образом он прокомментировал отказ корреспондентам CNN в доступе в Белый дом. По словам Пескова, практика работы США со СМИ — их внутреннее дело, в которое Россия вмешиваться не собирается.