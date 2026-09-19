Памфилова назвала оживленным процесс голосования на выборах в России

Избиратели на второй день выборов голосуют оживленно, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщил ТАСС .

«Голосование идет довольно оживленно», — отметила глава ЦИК. Она добавила, что участки во всех 89 регионах открыли вовремя.

Также Памфилова сообщила, что свыше 4,6 миллиона избирателей изъявили свою волю досрочно. Она напомнила, что в случае сбоев при дистанционном электронном голосовании у граждан всегда остается возможность прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос традиционным способом.

Явка на выборы в целом по стране составила 30,23% на 9:40 по московскому времени.