Памфилова назвала оживленным процесс голосования на выборах в России
Избиратели на второй день выборов голосуют оживленно, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщил ТАСС.
«Голосование идет довольно оживленно», — отметила глава ЦИК. Она добавила, что участки во всех 89 регионах открыли вовремя.
Также Памфилова сообщила, что свыше 4,6 миллиона избирателей изъявили свою волю досрочно. Она напомнила, что в случае сбоев при дистанционном электронном голосовании у граждан всегда остается возможность прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос традиционным способом.
Явка на выборы в целом по стране составила 30,23% на 9:40 по московскому времени.