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    Памфилова назвала оживленным процесс голосования на выборах в России

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Избиратели на второй день выборов голосуют оживленно, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщил ТАСС.

    «Голосование идет довольно оживленно», — отметила глава ЦИК. Она добавила, что участки во всех 89 регионах открыли вовремя.

    Также Памфилова сообщила, что свыше 4,6 миллиона избирателей изъявили свою волю досрочно. Она напомнила, что в случае сбоев при дистанционном электронном голосовании у граждан всегда остается возможность прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос традиционным способом.

    Явка на выборы в целом по стране составила 30,23% на 9:40 по московскому времени.