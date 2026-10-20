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    «Пришлось пойти на уступки». Трамп припомнил Зеленскому давний совет по России

    Трамп: Зеленский давно мог завершить конфликт на более выгодных условиях

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Украины Владимир Зеленский давно мог бы прекратить вооруженный конфликт с Россией, если бы прислушался к советам. Президент США Дональд Трамп заявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

    «Зеленский — человек, которому следовало уладить этот конфликт давным-давно. <…> Если бы он меня послушал, а вы помните Овальный кабинет, ему бы пришлось пойти на уступки уже давно», — сказал Трамп.

    Он похвалил Россию за справедливое отношение к Украине и раскритиковал Зеленского за нежелание позаботиться о своих гражданах. По мнению Трампа, украинскую сторону на переговорах должен представлять кто-то другой.

    Президент США сообщил также, что известная украинка, критиковавшая Зеленского, находится в опасности. Ей грозит арест.

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