Трамп: Зеленский давно мог завершить конфликт на более выгодных условиях

Президент Украины Владимир Зеленский давно мог бы прекратить вооруженный конфликт с Россией, если бы прислушался к советам. Президент США Дональд Трамп заявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости» .

«Зеленский — человек, которому следовало уладить этот конфликт давным-давно. <…> Если бы он меня послушал, а вы помните Овальный кабинет, ему бы пришлось пойти на уступки уже давно», — сказал Трамп.

Он похвалил Россию за справедливое отношение к Украине и раскритиковал Зеленского за нежелание позаботиться о своих гражданах. По мнению Трампа, украинскую сторону на переговорах должен представлять кто-то другой.

Президент США сообщил также, что известная украинка, критиковавшая Зеленского, находится в опасности. Ей грозит арест.