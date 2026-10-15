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    ВСУ намеренно наращивали атаки на Брянскую область перед выборами

    Ковальчук объяснил активность атак ВСУ на Брянскую область накануне выборов

    Ministry of Defense of Ukraine
    Фото: Ministry of Defense of Ukraine

    Вооруженные силы Украины намеренно наращивали атаки на гражданскую инфраструктуру Брянской области перед выборами для дестабилизации обстановки. Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор Егор Ковальчук.

    «Да, задачи — запугать население, дестабилизировать обстановку, нарушить нормальную жизнедеятельность», — подчеркнул он.

    Однако ВСУ добились обратного эффекта, и жители региона сплотились, подчеркнул глава Брянской области. Главным показателем стала высокая явка на выборах.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина пыталась сорвать выборы и тем самым повалила возможность немедленного возобновления переговоров.

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