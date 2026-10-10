ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили несколько объектов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, российские силы ликвидировали укрытие с пехотой противника. Также уничтожили наземный робот и пункт управления беспилотниками ВСУ.

«Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и три наземных робототехнических комплекса», — добавили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры, где российские военные нанесли удары по местам размещения живой силы и пунктам управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Атаку провели силами группировки войск «Восток» при помощи высокоточных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Кроме того, ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры Украины, которые ВСУ использовали для своих нужд.