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    ВС России ударили по металлургическому комбинату в Кривом Роге

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками и высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования по украинским объектам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Под удар попал металлургический комбинат в Кривом Роге, предприятие обеспечивало продукцией ВПК республики. Также ВС России атаковали электроподстанцию в Житомире, которая распределяла электроэнергию из западных областей в центральные районы Украины для военных целей.

    В Запорожье российская армия поразила металлургический комбинат «Запорожсталь». Производимую на нем продукцию Украина использовала для нужд ВПК.

    Также целью ВС России стало предприятие ЧАО «Запорожтрансформатор», которое выпускало силовые масляные трансформаторы 220-750 кВ.

    В Минобороны добавили, что военные ударили по сухогрузу, который перевозил в Одессу военное имущество.

    В ночь на 17 октября над Россией уничтожили более 600 беспилотников.

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