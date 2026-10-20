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    Трамп рассказал, что Зеленский хочет посадить известную женщину за критику

    Трамп: на Украине известной женщине грозит тюрьма за критику Зеленского

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что на Украине хотят посадить в тюрьму некую известную женщину, критикующую лидера страны Владимира Зеленского. Выступление главы Белого дома транслировал телеканал Fox News.

    Американский лидер рассказал, что на днях видел по телевизору женщину, которая обвиняла Зеленского в убийстве украинских мужчин. Говорила, что украинцы лишаются ног, находятся в психиатрических учреждениях.

    «Она очень известна. Ее хотят посадить в тюрьму», — сказал Трамп.

    Источники в Белом доме сообщили журналистам, что американский лидер имел в виду последнее интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Она сама ранее заявила, что в Киеве готовят в отношении нее уголовное дело о государственной измене. Мендель также признавалась, что боится за себя и свою семью после критики Зеленского.

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