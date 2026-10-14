Пес Донбасс стал верным другом артистов ансамбля ЦВО

Пес по кличке Донбасс регулярно приезжает в зону спецоперации вместе с ансамблем Центрального военного округа. Об этом 360.ru рассказали в «Народном фронте».

Сначала пса звали Басом, потом поменяли его кличку на Контрабас. В итоге питомца решили переименовать в Донбасс, так как такое имя символизирует силу и мир, за который воюют российские военные.

Ансамбль выступает перед бойцами, чтобы порадовать их и поднять боевой дух. Пес тоже стойко проходит все испытания в дороге и сопровождает артистов.

Ранее в Мексике в Национальную гвардию приняли 13-месячного чихуахуа по кличке Командо. Собака весом около полутора килограммов проходит службу, как и овчарки.

Щенок ловко преодолевает полосы препятствий и тренировки для поисково-спасательных работ. В Нацгвардии для чихуахуа сшили индивидуальный микробронежилет, маленький шлем и защитные очки.