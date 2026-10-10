ПВО за ночь сбила 560 украинских дронов над регионами России
За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 560 украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны.
Перехват вели с 20:00 9 октября до 08:00 10 октября.
Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями.
Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
В результате ночной атаки в Ростовской области пострадал местный житель. Его доставили в больницу.
Еще один человек получил ранения в Краснодарском крае. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Днем в пятницу, 9 октября, средства ПВО ликвидировали еще 62 украинских беспилотника над территорией России.