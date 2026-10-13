Из-за атаки БПЛА пострадало здание школы в Калужской области

Украинские боевики атаковали ночью Калужскую область, над регионом нейтрализовали 73 беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Владислав Шапша.

Он уточнил, что системы ПВО сбили аппараты в Бабынинском, Барятинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Сухиничском, Хвастовичском, Ферзиковском, Юхновском муниципальных округах, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

В Мосальском округе из-за налета БПЛА получили повреждения здание школы, два частных дома и один автомобиль. На место ЧП прибыли экстренные службы, обошлось без пострадавших.

Ранее об атаке беспилотников сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, аппараты ликвидировали в городе Каменске-Шахтинском, информация о пострадавших не поступала.