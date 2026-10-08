На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

Около четверти украинских военнослужащих, прибывших на передовые позиции на Сумском направлении, остались в живых. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Источник рассказал о проблемах украинских подразделений с пополнением и материальным обеспечением на передовой. По его словам, эвакуация погибших военнослужащих также затруднилась.

«Из прибывших ранее на позиции боевиков выжило около 25%, эвакуация убитых не проводится», — отметил представитель силовых структур.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область механизированную 116-ю отдельную бригаду для восполнения потерь. Боевиков расквартировали в тыловых районах после перевода с территории Харьковской области.