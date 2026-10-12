Российские военные «Геранью» поразили четыре локомотива ВСУ

Российские войска в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области поразили четыре локомотива, задействованных в интересах украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«„Герани“ поразили используемые в интересах ВСУ четыре локомотива в районах населенных пунктов Одесса, Кривой Рог и Пятихатки в Днепропетровской области», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны опубликовало видео с ударами «Торнадо-С» по позициям ВСУ. По данным ведомства, расчеты высокоточных реактивных систем залпового огня группировки «Восток» поразили цели в Запорожской области, ликвидировав места дислокации живой силы и пункты управления дронами ВСУ.

До этого ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, в том числе по сухогрузу, перевозящему военные грузы для украинской армии.