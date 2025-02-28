Наорал и вышвырнул из Белого дома. Почему встреча Зеленского и Трампа закончилась скандалом

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Они должны были подписать соглашение по редкоземельным металлам, но этого не произошло. 360.ru собрал все, что известно о громком скандале на встрече политиков, за которой следил весь мир.

Что было не так с внешним видом Зеленского? Встречая гостя возле Западного крыла Белого дома, Трамп пожал ему руку и в шутку похвалил за внешний вид. «Сегодня он принарядился», — сказал республиканец.

Украинский президент явился в Овальный кабинет в трикотажном костюме, хотя даже глава его офиса Андрей Ермак надел деловой костюм. Наряд президента давно стал мемом, ведь такой внешний вид нарушает протокол. Переговоры с Россией Главной темой встречи стало завершение конфликта на Украине. Трамп заявил, что предотвратил бы его, будучи президентом. Он пожалел о причастности США. Президент сказал Зеленскому, что его солдаты проявили храбрость, но американцы хотят положить конец боевым действиям и направить деньги на другие цели, например, на восстановление. «Мы не ждем с нетерпением отправки большого количества вооружений. Мы с нетерпением ждем окончания конфликта, чтобы мы смогли заниматься другими вещами», — сказал он.

Сначала Зеленский поблагодарил США за миротворческие усилия. Он призвал Трампа не идти на компромиссы с президентом Владимиром Путиным, обвинил Россию в развязывании конфликта и заявил, что именно она должна поплатиться, а также вновь попросил оружие, прежде всего, средства ПВО. Для наглядности достал папку и показал кадры из зоны спецоперации. «Вместе мы сможем остановить [Путина]», — сказал он. Затем гость заявил, что Украина хочет завершения боевых действий, но должна получить гарантии безопасности наряду с любым соглашением о прекращении огня. Он отказался от перемирия.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку, настоял Трамп. Он предупредил, что Украине придется пойти на некоторые уступки. «Вы играете в азартные игры с третьей мировой войной», — предупредил американец. Сделка по редкоземельным металлам Сделку об участии США в горнодобывающей промышленности Украины Трамп назвал очень справедливой. По ней США рассчитывают получить часть редкоземельных металлов и использовать их в разных сферах, в том числе для нужд обороны и технологии искусственного интеллекта.

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. <…> Мы с нетерпением ждем, когда получим доступ, чтобы копать, копать, копать», — сказал он. Подписание соглашения должно было состояться в этот же день, на конференции в Восточном кабинете после обеда.

Это важный момент, но действительно важным станет момент, когда стрельба прекратится и мы заключим соглашение. Дональд Трамп

Зеленский возразил, что сделки по редкоземельным металлам недостаточно. Украине, по его словам, нужны гарантии безопасности. Трамп поставил ультиматум. «Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт», — сказал он.

Перепалка Трампа, Вэнса и Зеленского В какой-то момент обстановка накалилась. Зеленский скептически отнесся к заверениям Трампа в беспристрастности, отказался от дипломатии и не смог скрыть эмоций. «Я не на стороне Путина. Я на стороне Соединенных Штатов Америки, и ради блага мира. Я на стороне Европы», — сказал республиканец. На это Зеленский сначала поднял брови, а потом слегка покачал головой в знак вопроса. Американский президент старался уколоть Зеленского. На упрек в том, что он слишком тесно связан с Россией, Трамп повысил голос. А когда гость в очередной раз попросил дать слово, получил грубый отказ.

Присутствовавший на встрече вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Зеленского к дипломатии. Когда тот отказался, он обвинил Украину в проведении зарубежных пропагандистских туров и неблагодарности.

Вы считаете, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны? Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Пытаясь защититься, Зеленский упрекнул США в том, что они находятся вдалеке от боевых действий, но в будущем прочувствуют их последствия. Тогда в перепалку включился Трамп. «Вы этого не знаете. Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо», — заявил он. Трамп и Вэнс повысили голос. Президент заявил, что у Украины большие проблемы, но она могла бы получить «чертовски хорошие шансы» выйти из них благополучно благодаря США. Американцам полезно узнать, что происходит на самом деле, сказал он.

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Вы там похоронены, люди умирают, у вас не хватает солдат», — сказал Трамп.

Зеленский ответил, что его страна оставалась сильной с самого начала конфликта. Трамп напомнил, что она действовала не в одиночку, и припомнил помощь от «тупого президента» Джо Байдена на сумму 350 миллиардов долларов. Если бы украинская армия не получила американскую военную технику, то проиграла бы за две недели, а может быть и меньше, заявил он. Обстановка накалилась до такой степени, что Зеленский ушел из Овального кабинета раньше времени. Белый дом отменил итоговую пресс-конференцию, а соглашение о металлах осталось неподписанным. Позднее Трамп заявил в соцсети в Truth Social, что теперь понял — Зеленский не готов к миру.