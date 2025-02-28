Наорал и вышвырнул из Белого дома. Почему встреча Зеленского и Трампа закончилась скандалом
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Они должны были подписать соглашение по редкоземельным металлам, но этого не произошло. 360.ru собрал все, что известно о громком скандале на встрече политиков, за которой следил весь мир.
Что было не так с внешним видом Зеленского?
Встречая гостя возле Западного крыла Белого дома, Трамп пожал ему руку и в шутку похвалил за внешний вид.
«Сегодня он принарядился», — сказал республиканец.
Украинский президент явился в Овальный кабинет в трикотажном костюме, хотя даже глава его офиса Андрей Ермак надел деловой костюм. Наряд президента давно стал мемом, ведь такой внешний вид нарушает протокол.
Переговоры с Россией
Главной темой встречи стало завершение конфликта на Украине. Трамп заявил, что предотвратил бы его, будучи президентом. Он пожалел о причастности США. Президент сказал Зеленскому, что его солдаты проявили храбрость, но американцы хотят положить конец боевым действиям и направить деньги на другие цели, например, на восстановление.
«Мы не ждем с нетерпением отправки большого количества вооружений. Мы с нетерпением ждем окончания конфликта, чтобы мы смогли заниматься другими вещами», — сказал он.
Сначала Зеленский поблагодарил США за миротворческие усилия. Он призвал Трампа не идти на компромиссы с президентом Владимиром Путиным, обвинил Россию в развязывании конфликта и заявил, что именно она должна поплатиться, а также вновь попросил оружие, прежде всего, средства ПВО. Для наглядности достал папку и показал кадры из зоны спецоперации.
«Вместе мы сможем остановить [Путина]», — сказал он.
Затем гость заявил, что Украина хочет завершения боевых действий, но должна получить гарантии безопасности наряду с любым соглашением о прекращении огня. Он отказался от перемирия.
Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку, настоял Трамп. Он предупредил, что Украине придется пойти на некоторые уступки.
«Вы играете в азартные игры с третьей мировой войной», — предупредил американец.
Сделка по редкоземельным металлам
Сделку об участии США в горнодобывающей промышленности Украины Трамп назвал очень справедливой. По ней США рассчитывают получить часть редкоземельных металлов и использовать их в разных сферах, в том числе для нужд обороны и технологии искусственного интеллекта.
«Много денег будут сделаны от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. <…> Мы с нетерпением ждем, когда получим доступ, чтобы копать, копать, копать», — сказал он.
Подписание соглашения должно было состояться в этот же день, на конференции в Восточном кабинете после обеда.
Это важный момент, но действительно важным станет момент, когда стрельба прекратится и мы заключим соглашение.
Дональд Трамп
Зеленский возразил, что сделки по редкоземельным металлам недостаточно. Украине, по его словам, нужны гарантии безопасности. Трамп поставил ультиматум.
«Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт», — сказал он.
Перепалка Трампа, Вэнса и Зеленского
В какой-то момент обстановка накалилась. Зеленский скептически отнесся к заверениям Трампа в беспристрастности, отказался от дипломатии и не смог скрыть эмоций.
«Я не на стороне Путина. Я на стороне Соединенных Штатов Америки, и ради блага мира. Я на стороне Европы», — сказал республиканец.
На это Зеленский сначала поднял брови, а потом слегка покачал головой в знак вопроса.
Американский президент старался уколоть Зеленского. На упрек в том, что он слишком тесно связан с Россией, Трамп повысил голос. А когда гость в очередной раз попросил дать слово, получил грубый отказ.
Присутствовавший на встрече вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Зеленского к дипломатии. Когда тот отказался, он обвинил Украину в проведении зарубежных пропагандистских туров и неблагодарности.
Вы считаете, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?
Джей Ди Вэнс
Вице-президент США
Пытаясь защититься, Зеленский упрекнул США в том, что они находятся вдалеке от боевых действий, но в будущем прочувствуют их последствия. Тогда в перепалку включился Трамп.
«Вы этого не знаете. Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо», — заявил он.
Трамп и Вэнс повысили голос. Президент заявил, что у Украины большие проблемы, но она могла бы получить «чертовски хорошие шансы» выйти из них благополучно благодаря США. Американцам полезно узнать, что происходит на самом деле, сказал он.
«Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Вы там похоронены, люди умирают, у вас не хватает солдат», — сказал Трамп.
Зеленский ответил, что его страна оставалась сильной с самого начала конфликта. Трамп напомнил, что она действовала не в одиночку, и припомнил помощь от «тупого президента» Джо Байдена на сумму 350 миллиардов долларов. Если бы украинская армия не получила американскую военную технику, то проиграла бы за две недели, а может быть и меньше, заявил он.
Обстановка накалилась до такой степени, что Зеленский ушел из Овального кабинета раньше времени. Белый дом отменил итоговую пресс-конференцию, а соглашение о металлах осталось неподписанным. Позднее Трамп заявил в соцсети в Truth Social, что теперь понял — Зеленский не готов к миру.