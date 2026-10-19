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    Трамп предложил Украине найти нового представителя для переговоров с Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп исключил из переговорного процесса с Россией украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому», — сказал глава Белого дома.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности окончательного урегулирования украинского конфликта без участия представителя Киева. Он подчеркнул, что необходим человек, готовый взять на себя эту ответственность.

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