Трамп предложил Украине найти нового представителя для переговоров с Россией
Президент США Дональд Трамп исключил из переговорного процесса с Россией украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому», — сказал глава Белого дома.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности окончательного урегулирования украинского конфликта без участия представителя Киева. Он подчеркнул, что необходим человек, готовый взять на себя эту ответственность.
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