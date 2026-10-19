Трамп: в России знают, что я ценю ее справедливое отношение к Украине

Американский лидер отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин проявил справедливость по отношению к Украине.

«То же самое касается и России. Они сделали далеко не все, что могли бы сделать, и я это ценю. Они знают, что я это ценю», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил об этом журналистам, спросившим его о потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой КНР. При этом отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к тому, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Трамп также исключил главу киевского режима из переговоров с Россией, отметив, что ему, возможно, пора поручить их вести кому-то другому.