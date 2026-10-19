360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Я это ценю». Трамп заявил о справедливом отношении России к Украине

    Трамп: в России знают, что я ценю ее справедливое отношение к Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп заявил о справедливом отношении России к Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин проявил справедливость по отношению к Украине.

    «То же самое касается и России. Они сделали далеко не все, что могли бы сделать, и я это ценю. Они знают, что я это ценю», — сказал глава Белого дома.

    Трамп заявил об этом журналистам, спросившим его о потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой КНР. При этом отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к тому, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Трамп также исключил главу киевского режима из переговоров с Россией, отметив, что ему, возможно, пора поручить их вести кому-то другому.

    Читайте также

    Депутат Рады раскритиковал странное поведение Зеленского во время интервью

    Трамп предложил Украине найти нового представителя для переговоров с Россией

    Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином в КНР

    Песков назвал невозможным урегулирование на Украине без участия Киева

    Рубио призвал Зеленского сосредоточиться на поиске решения конфликта

    White House

    В Белом доме оценили возможность встречи Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

    В США объяснили, зачем Трамп приостановил новые санкции против России

    «Открыт для всего»: Рубио рассказал о планах Трампа по Украине

    Песков заявил, что Россия, США и КНР признают возможность трехсторонней встречи

    Дмитриев рассказал, к чему приводят нападки Зеленского на Трампа

    Зеленский заявил о попытках Трампа склонить Украину к капитуляции

    Трамп заявил, что два года назад Зеленский мог добиться лучшей сделки с Россией