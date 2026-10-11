Трамп объявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social .

«С настоящего момента в конфликте между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!» — сообщил он.

В сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона считает хорошей идею Трампа об энергетическом перемирии.

Президент России Владимир Путин позднее отметил, что власти Украины запросили перемирие сразу по ряду направлений, в том числе энергетическому. По его словам, ответные действия вооруженных сил оказались весьма чувствительными для противника.

Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Россия готова к переговорам, но решает военные задачи.