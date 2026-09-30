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    «Не просто аксессуар». Депутат Госдумы раскрыл содержание «депутатского портфеля»

    Депутат ГД Голубева: депутатский портфель — это напоминание об ответственности

    Фото: РИА «Новости»

    Депутатский портфель — это не метафора и не просто аксессуар. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделала избранный депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дарья Голубева, получив портфель с блокнотом, ручкой и папкой с символикой палаты парламента.

    «Когда я шла на выборы, словосочетание „депутатский портфель“ казалось мне красивой метафорой. Но я убедилась: портфель — вещь вполне реальная. <…> Ничего лишнего, но каждая деталь напоминает о том, что это не просто аксессуар, а часть рабочего ритма, ответственности и статуса», — отметила Голубева.

    Депутат призналась, что особый восторг «депутатский портфель» вызвал у ее старшего сына-семиклассника. Мальчик уже «присмотрел» блокнот и ручку. Голубева отметила, что этот момент — не про символику, а про поддержку семьи и ответственность, «которую нельзя просто положить в портфель и забыть».

    ЦИК 29 сентября зарегистрировал всех избранных депутатов Госдумы и вручил им удостоверения. Первое заседание новой Думы назначили на 30 сентября.

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