Жители Химок семьями приходят проголосовать на выборах

Бывшая учительница и директор школы Нина Гусева посетила УИК в Химках вместе со своими внуками. Она напомнила, что голосование — гражданская обязанность каждого россиянина.

На избирательный участок спортивной школы «Дом юных техников „Интеграл“» пришел поэт Владимир Красов. Он отдал свой голос и отметил, что из малого строится великое.

«Я чувствую, что я вливаюсь в эту необъятную мощь нашей страны», — подчеркнул поэт.

Жители Химок выбирают депутатов Госдумы, представителей в Законодательное собрание, а также муниципальных депутатов. Избирательными участками в городском округе стали не только школы, но и учреждения дополнительного образования, а также библиотеки.

Сегодня в России стартовал заключительный день голосования на выборах в Государственную думу IX созыва. Жители 11 субъектов выбирают губернаторов, 39 субъектов голосуют за региональные парламенты, а 10 столиц региона проводят муниципальные выборы. Всего в бюллетенях представили 10 партий.