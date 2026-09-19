Давайте жить дружно, иначе ответим. Путин выступил с жестким предупреждением Западу
Путин предложил Европе жить дружно, иначе России придется отвечать
Российский лидер Владимир Путин призвал Европу «жить дружно». В противном случае России придется отвечать, добавил глава государства, политика процитировал «Интерфакс».
Владимир Путин также назвал беспочвенными утверждения о якобы существующей опасности европейским странам со стороны Москвы. Как объяснил президент, этот миф тиражируют некоторые главы государств Евросоюза, чтобы оправдать наращивание военных расходов.
Россия готова восстановить отношения со странами Европы, но не намерена оставлять без внимания необычные военные учения этих государств. Критике Владимир Путин подверг недавние маневры в Балтийском море — на них отрабатывали захват гражданских судов.
«Цель в том числе — отработка захвата гражданских судов. Это нормально?» — риторически спросил президент.
Российский лидер призвал европейских соседей перейти к мирному сосуществованию и партнерству.
А сами-то что делают? Почему готовятся? Так и хочется им сказать: давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным.
Владимир Путин
Ранее Владимир Путин указал на постоянное расширение НАТО.