Давайте жить дружно, иначе ответим. Путин выступил с жестким предупреждением Западу

Владимир Путин также назвал беспочвенными утверждения о якобы существующей опасности европейским странам со стороны Москвы. Как объяснил президент, этот миф тиражируют некоторые главы государств Евросоюза, чтобы оправдать наращивание военных расходов.

Россия готова восстановить отношения со странами Европы, но не намерена оставлять без внимания необычные военные учения этих государств. Критике Владимир Путин подверг недавние маневры в Балтийском море — на них отрабатывали захват гражданских судов.

«Цель в том числе — отработка захвата гражданских судов. Это нормально?» — риторически спросил президент.

Российский лидер призвал европейских соседей перейти к мирному сосуществованию и партнерству.