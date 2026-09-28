Путин заявил, что запугать россиян и победить Россию невозможно

Победить Россию и запугать россиян невозможно. Об этом на встрече с руководителями политических партий заявил президент Владимир Путин, его процитировал ТАСС .

«Люди у нас крепкие, мужественные, грамотные <…>. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей и такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что несмотря на попытки противника помешать голосованию, на избирательных участках люди выстраивались в очередь.

Прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти, заявил Путин. Президент также отметил высокий уровень организации процедуры голосования.

Украине придется заплатить цену за недавние атаки на Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российская армия продолжает удары по военным целям ВСУ, а также по энергетической инфраструктуре Украины.