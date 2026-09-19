«Впереди планеты всей». Егор Кончаловский оценил работу центров наблюдения за выборами

Егор Кончаловский: подход к выборам в России совершенствуется

Подход к выборам в России совершенствуется, они становятся для граждан очень важным мероприятием. Такими наблюдениями поделился с корреспондентом 360.ru актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.

Сегодня режиссер впервые посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и высоко оценил его работу.

Я действительно впервые в центре общественного наблюдения, и мне очень нравится то, что я вижу — организация, внимание, тщательность, с которой общественная палата подошла к наблюдению за столь важным мероприятием, как выборы в Подмосковье

Кончаловский отметил, чтто накануне побывал наблюдательном центре федеральной общественной палаты и видит в их работе много общего.

«Во-первых, очень приятно, что много достаточно молодых людей привлечено к наблюдению», — порадовался режиссер.

Он добавил, что такой подход помогает сформировать у молодого поколения отношение к выборам как к очень важному мероприятию в жизни.

Граждане страны, выбирающие представителей власти, отвечают за свой выбор, а народные избранники, в свою очередь, отвечают за избирателей, уверен Кончаловский. Здесь все взаимно.

Зампред Общественной палаты Подмосковья отметил, что от года к году подход к выборному процессу, организация и прозрачность голосования в России очень сильно совершенствуются.