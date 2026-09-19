«Впереди планеты всей». Егор Кончаловский оценил работу центров наблюдения за выборами
Егор Кончаловский: подход к выборам в России совершенствуется
Подход к выборам в России совершенствуется, они становятся для граждан очень важным мероприятием. Такими наблюдениями поделился с корреспондентом 360.ru актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.
Сегодня режиссер впервые посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове и высоко оценил его работу.
Я действительно впервые в центре общественного наблюдения, и мне очень нравится то, что я вижу — организация, внимание, тщательность, с которой общественная палата подошла к наблюдению за столь важным мероприятием, как выборы в Подмосковье
Егор Кончаловский
Зампред Общественной палаты Московской области
Кончаловский отметил, чтто накануне побывал наблюдательном центре федеральной общественной палаты и видит в их работе много общего.
«Во-первых, очень приятно, что много достаточно молодых людей привлечено к наблюдению», — порадовался режиссер.
Он добавил, что такой подход помогает сформировать у молодого поколения отношение к выборам как к очень важному мероприятию в жизни.
Граждане страны, выбирающие представителей власти, отвечают за свой выбор, а народные избранники, в свою очередь, отвечают за избирателей, уверен Кончаловский. Здесь все взаимно.
Зампред Общественной палаты Подмосковья отметил, что от года к году подход к выборному процессу, организация и прозрачность голосования в России очень сильно совершенствуются.
Мне кажется, что мы во многом впереди планеты всей сейчас по тем технологиям, по которым проводятся выборы и в Государственную думу, и в органы местной власти
Егор Кончаловский
Зампред Общественной палаты Московской области
И все это положительно сказывается на восприятие выборов в обществе, подчеркнул Кончаловский.
Потому что в свое время, я помню 90-е годы, к выборам относились достаточно скептически. Мне кажется, что это отношение <…> уже ушло в прошлое
Егор Кончаловский
Зампред Общественной палаты Московской области
Выборы становятся для людей крайне значимым мероприятием, где они сознательно совершают свой очень важный выбор, подытожил режиссер.