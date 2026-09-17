Лавров заявил, что материального эффекта в отношениях с США пока не предвидится

Власти США отличаются от европейских лидеров своей способностью серьезно разговаривать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов. Трансляцию опубликовала пресс-служба МИД.

Американские политики способны приехать и поговорить всерьез. Руководство России тоже всегда готово разговаривать, при этом держится своей позиции и знает свою правду.

«Даже когда позиции диаметрально противоположные, это всегда важно. И именно так ведут с нами дела Соединенные Штаты при том, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и не предвидится», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом США активно пользуются во внешней политике санкциями и «дипломатией тарифов», отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по украинскому кризису и никогда от не отказывалась от диалога.