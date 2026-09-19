Наблюдатели не выявили нарушений на участках Москвы

В первый день голосования и за минувшую ночь на участках Москвы не выявили никаких нарушений, заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. Об этом сообщили на сайте организации.

Ковалев отметил, что видеонаблюдатели всю ночь следили за ситуацией на участках. «Нарушений не выявлено. Система электронного голосования работает стабильно — за ночь свой выбор онлайн сделали около 100 тысяч москвичей», — подчеркнул он.

Все избирательные участки вновь открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Явка за первый день выборов в целом по стране составила 29,76%,в Московской области — 24,37%..