Более 6 миллионов избирателей в 33 регионах России проголосовали электронно

В 33 регионах России свыше 6 миллионов граждан проголосовали на выборах с использованием электронных систем, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщил ТАСС .

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«В общей сложности, как вы видите, количество тех, кто проголосовал дистанционным электронным голосованием, уже превышает 6 миллионов», — отметила глава ЦИК.

По информации столичной системы ДЭГ, среди них более 2,8 миллиона москвичей.

В воскресенье 20 сентября проходит заключительный день выборов депутатов в Государственную думу IX созыва. В федеральном бюллетене — 10 партий, в 11 регионах жители выбирают губернаторов, в 39 — региональные парламенты, в 10 столицах регионов — должностных лиц муниципалитетов. В Подмосковье голосуют за за депутатов областной думы.