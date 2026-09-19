Глава Щелкова обратил внимание на интерес к выборам среди молодежи

Молодежь проявляет активный интерес к выборам и стремится сделать реальный вклад в свое будущее. Об этом заявил глава Щелкова, член фракции «Единая Россия» Андрей Булгаков.

Он посетил избирательный участок в школе № 16 вместе с молодыми избирателями и участниками СВО.

«Выборы — это всегда про личную ответственность. Особенно ценно, что сегодня на участки приходят молодые ребята, многие — впервые», — подчеркнул Булгаков.

По его словам, с помощью выборов люди делают вклад в свое будущее. Он подчеркнул, что сильное государство начинается с граждан, которым не все равно.

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс подтвердил, что по состоянию на 15:00 во время голосования в Подмосковье не было серьезных нарушений. Информация о ситуации на УИК оперативно поступает в Центр общественного наблюдения. Приемом обращений также занимаются служба заботы, горячая линия Мособлизбиркома и ТИК.

На участках в Подмосковье работают тысячи наблюдателей. Примерно четыре тысячи направили от «Единой России».