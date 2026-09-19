На избирательных участках работают профессионалы, которые всегда помогут ответить на любой вопрос. Об этом заявил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

Вместе с главой Клина Василием Власовым он проверил работу избирательных участков в двух больших школах — Менделеева и Ушинского, открывшихся после капремонта.

«Заходишь на УИК — как в детский садик: запах булочек, сдобы, который уже поднимает хорошее настроение», — отметил Колунов.

Депутат высоко оценил действия работников избирательных участков и грамотно выстроенную навигацию.

«Абсолютно добрая и профессиональная атмосфера. Мне очень нравится, и такое спокойствие дает», — добавил он.

Голосование за депутатов депутатов Госдумы и региональных парламентов проходит в течение трех дней: с 18 по 20 сентября. По состоянию на 15:00 явка в Росси составила 33,34%. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени.