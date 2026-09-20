Заслуженный художник России Давыдова проголосовала в Подольске
Жители Подольска продолжают приходить на избирательные участки целыми семьями. Заслуженный художник России Лариса Давыдова назвала выборы значимым общественным событием.
На избирательный участок в РГУТиС она пришла вместе с мужем Григорием Саамовым.
«Это событие общественное, не личное. Оно будет определять в последующие годы и политическое направление, и общественное, что очень важно», — подчеркнула художница.
Проголосовать также пришел председатель совета ветеранов ОКБ «Гидропресс» Александр Даниленко. Он посетил избирательный участок в пятом лицее. Общественник заявил, что считает участие в голосовании важным долгом.
В воскресенье в России стартовал основной и заключительный день парламентских выборов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. Регионами с самой высокой явкой стали Донецкая и Луганская Народная Республики, Тува, Брянская и Кемеровская области.