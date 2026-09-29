ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва: как сформировалась нижняя палата парламента

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Выборы в Государственную думу девятого созыва прошли 18-20 сентября 2026 года, 25 сентября ЦИК подвел итоги, а 29-го зарегистрировал всех 450 депутатов и вручил удостоверения представителям пяти парламентских партий. Первое заседание новой Думы назначили на 30 сентября. Кто вошел в парламент, как распределились силы и кто возглавил фракции — в материале 360.ru.

Распределение мандатов Из 450 депутатов половину (225) избрали по федеральным партийным спискам, другую половину — по одномандатным округам. Места распределились следующим образом: «Единая Россия» — 349 мандатов: 140 по федеральному списку и 209 по одномандатным округам. Конституционное большинство сохранилось;

КПРФ — 37 мандатов (32 + 5);

ЛДПР — 23 мандата (21 + 2);

«Новые люди» — 19 мандатов (все по федеральному списку);

«Справедливая Россия» — 17 мандатов (13 + 4);

«Родина» — один мандат (одномандатный округ);

Самовыдвиженцы — четыре мандата. Парламентскую оппозицию представляют четыре фракции — КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Пять депутатов (от «Родины» и самовыдвиженцы) не входят ни в одну из них. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, состав ГД обновился практически наполовину.

Фото: РИА «Новости»

Кто возглавил фракции Все пять парламентских партий 29 сентября провели организационные собрания и определили руководство: «Единая Россия» — Дмитрий Кобылкин (ранее возглавлял Комитет по экологии). Первые замы — Дмитрий Вяткин и Вячеслав Макаров. Во фракцию вошли 350 депутатов, включая самовыдвиженца Магомеда Валихова;

КПРФ — Геннадий Зюганов, лидер партии с 1993 года;

ЛДПР — Леонид Слуцкий, переизбран единогласно. Заместители — Андрей Луговой и Мария Харченко. Из 24 депутатов фракции 16 избраны впервые;

«Новые люди» — Алексей Нечаев. Первый зам — Владислав Даванков, зам — Сардана Авксентьева;

«Справедливая Россия» — Сергей Миронов. Фракция из 17 депутатов.

Фото: РИА «Новости»

Руководство Госдумы и комитеты «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Первым вице-спикером предложили Ирину Яровую, вице-спикерами — Викторию Абрамченко, Владимира Васильева, Алексея Гордеева, Александра Жукова, Анну Кузнецову и Виталия Савельева. Единороссы претендуют на руководство 20 комитетами, «Новые люди» — тремя (туризм, МСП, экология), ЛДПР — тремя (труд и соцполитика, охрана здоровья, развитие гражданского общества).

Фото: РИА «Новости»

Передача вакантных мандатов От мандатов отказались глава МИД Сергей Лавров, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также 47 действующих глав регионов, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин. Их места по спискам передали следующим кандидатам от тех же партий. После всех передач вакантных мандатов не осталось.