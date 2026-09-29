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    ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы девятого созыва: как сформировалась нижняя палата парламента

    Shatokhina Natalia/news.ru
    Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

    Выборы в Государственную думу девятого созыва прошли 18-20 сентября 2026 года, 25 сентября ЦИК подвел итоги, а 29-го зарегистрировал всех 450 депутатов и вручил удостоверения представителям пяти парламентских партий. Первое заседание новой Думы назначили на 30 сентября. Кто вошел в парламент, как распределились силы и кто возглавил фракции — в материале 360.ru.

    Распределение мандатов

    Из 450 депутатов половину (225) избрали по федеральным партийным спискам, другую половину — по одномандатным округам. Места распределились следующим образом:

    Парламентскую оппозицию представляют четыре фракции — КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Пять депутатов (от «Родины» и самовыдвиженцы) не входят ни в одну из них. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, состав ГД обновился практически наполовину.

    Фото: РИА «Новости»

    Кто возглавил фракции

    Все пять парламентских партий 29 сентября провели организационные собрания и определили руководство:

    Фото: РИА «Новости»

    Руководство Госдумы и комитеты

    «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Первым вице-спикером предложили Ирину Яровую, вице-спикерами — Викторию Абрамченко, Владимира Васильева, Алексея Гордеева, Александра Жукова, Анну Кузнецову и Виталия Савельева.

    Единороссы претендуют на руководство 20 комитетами, «Новые люди» — тремя (туризм, МСП, экология), ЛДПР — тремя (труд и соцполитика, охрана здоровья, развитие гражданского общества).

    Фото: РИА «Новости»

    Передача вакантных мандатов

    От мандатов отказались глава МИД Сергей Лавров, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также 47 действующих глав регионов, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин.

    Их места по спискам передали следующим кандидатам от тех же партий. После всех передач вакантных мандатов не осталось.

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