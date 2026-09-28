МИД России напомнил международным организациям о необходимости защищать журналистов

От профильных международных организаций требуются не очередные пустопорожние декларации, а реальные шаги по защите прав журналистов и противодействию репрессивной цензуре Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Официальный комментарий по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации опубликовали на сайте ведомства.

Захарова отметила, что УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ должны выполнять свои мандаты и обеспечивать подлинно свободноый доступ к информации.

В странах Запада медиапространство зачищают от неугодных точек зрения, блокируют медиаресурсы, вводят санкции и заводят уголовные дела в отношении журналистов. Международные чиновники закрывают глаза на репрессии, нападения и убийства российских журналистов и военкоров, подчеркнула представитель МИД.

Она напомнила, что глава МИД Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу доклад с разоблачением инсценировки в Буче и в очередной раз потребовал расследования.