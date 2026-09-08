В Кремле назвали опасными попытки сохранить однополярный мир
Песков назвал крайне опасным процессом попытки сохранения однополярного мира
Однополярная модель мира утрачивает свою эффективность, но сторонники прежнего порядка пытаются вернуть влияние жесткими методами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобные действия наносят урон мировой экономике, политическим процессам и системе международного права.
Он также отметил, что сам процесс разрушения однополярности уже идет, однако сопротивление этому тренду делает ситуацию особенно рискованной.
«Это крайне опасный процесс», — добавил Песков.
На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом обсудил в том числе отход от концепции однополярного мира. Глава республики заявил, что Иран разделяет эту позицию России.
Ранее глава Республики Сербской Милорад Додик отметил, что без российского лидера все жили бы в управляемом Западом однополярном мире.