Однополярная модель мира утрачивает свою эффективность, но сторонники прежнего порядка пытаются вернуть влияние жесткими методами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобные действия наносят урон мировой экономике, политическим процессам и системе международного права.

Он также отметил, что сам процесс разрушения однополярности уже идет, однако сопротивление этому тренду делает ситуацию особенно рискованной.

«Это крайне опасный процесс», — добавил Песков.

На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом обсудил в том числе отход от концепции однополярного мира. Глава республики заявил, что Иран разделяет эту позицию России.

Ранее глава Республики Сербской Милорад Додик отметил, что без российского лидера все жили бы в управляемом Западом однополярном мире.