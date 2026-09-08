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    В Кремле назвали опасными попытки сохранить однополярный мир

    Песков назвал крайне опасным процессом попытки сохранения однополярного мира

    Фото: РИА «Новости»

    Однополярная модель мира утрачивает свою эффективность, но сторонники прежнего порядка пытаются вернуть влияние жесткими методами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобные действия наносят урон мировой экономике, политическим процессам и системе международного права.

    Он также отметил, что сам процесс разрушения однополярности уже идет, однако сопротивление этому тренду делает ситуацию особенно рискованной.

    «Это крайне опасный процесс», — добавил Песков.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом обсудил в том числе отход от концепции однополярного мира. Глава республики заявил, что Иран разделяет эту позицию России.

    Ранее глава Республики Сербской Милорад Додик отметил, что без российского лидера все жили бы в управляемом Западом однополярном мире.