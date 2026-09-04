Собрать мигрантов и донести законопроект. Белый дом запустил мини-игры о политике Трампа

На сайте Белого дома появилась страница с браузерными играми, сюжеты которых связаны с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС .

Механика игр напоминает классику времен начала компьютерной эры, но персонажи взяты из актуальной политики. «Побег через Рио» — аналог «Змейки», но собирать на поле нужно фигурки, похожие на мигрантов. В «Тетрисе» игрок строит стену между США и Мексикой.

В Flappy Bill белоголовый орлан, огибая препятствия, несет в лапах законопроект. Также можно убирать с конвейера вредную еду, чтобы она не досталась школьникам или ловить сачком падающие на Белый дом предметы.

Администрация главы США опубликовала в Х серию роликов, в которых сайт с играми стилизован под логотипы старых игровых консолей.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал сгенерированные нейросетью ролики с ракетными ударами по иранскому острову Харк.