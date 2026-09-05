В Белграде началась церемония прощания с генералом Младичем

В столице Сербии началась церемония прощания с экс-командующим армией боснийских сербов генералом Ратко Младичем. Об этом сообщил ТАСС .

На похороны, которые проходят в закрытом режиме в Доме армии Сербии в центре Белграда, собрались несколько сотен человек. Событие освещают десятки журналистов.

Присутствуют министр юстиции страны Ненад Вуйич и представители посольства России в Сербии.

У собравшихся у входа в здание людей — портреты генерала и символика армии Республики Сербской.

Младич умер 27 августа в тюремной больнице ООН в Гааге. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Международный суд несет ответственность за смерть генерала, а сын Младича Дарко заявил, что ненадлежащим лечением его отца фактически убили.