«Уйдем хоть завтра». Путин высказался о военной базе в Армении

Путин: РФ готова уйти хоть завтра, если Армении не нужна российская база в Гюмри

Россия готова свернуть свою военную базу в Гюмри, если Армения считает, что она ей не нужна. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.

«Если Армения считает, что ей не нужна российская база в Гюмри, мы уйдем хоть завтра. Армения готова? Навязывать мы ничего никому не будем», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что нынешняя ситуация в отношениях с Арменией началась из-за проблем вокруг Карабаха. Глава государства напомнил, что Ереван сам признал этот регион частью Азербайджана.

Также на пресс-конференции Путин отметил, что если Армения намерена двигаться в сторону Евросоюза — это ее суверенное решение. Но находиться одновременно в ЕС и в ЕАЭС — невозможно.

Отвечая на вопросы журналистов, российский президент предупредил, что на любые попытки внешних агрессоров уничтожить или ослабить Россию страна ответит сокрушительным ударом «по зубам».