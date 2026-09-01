«Уйдем хоть завтра». Путин высказался о военной базе в Армении
Путин: РФ готова уйти хоть завтра, если Армении не нужна российская база в Гюмри
Россия готова свернуть свою военную базу в Гюмри, если Армения считает, что она ей не нужна. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.
«Если Армения считает, что ей не нужна российская база в Гюмри, мы уйдем хоть завтра. Армения готова? Навязывать мы ничего никому не будем», — заявил российский лидер.
Путин отметил, что нынешняя ситуация в отношениях с Арменией началась из-за проблем вокруг Карабаха. Глава государства напомнил, что Ереван сам признал этот регион частью Азербайджана.
Также на пресс-конференции Путин отметил, что если Армения намерена двигаться в сторону Евросоюза — это ее суверенное решение. Но находиться одновременно в ЕС и в ЕАЭС — невозможно.
Отвечая на вопросы журналистов, российский президент предупредил, что на любые попытки внешних агрессоров уничтожить или ослабить Россию страна ответит сокрушительным ударом «по зубам».