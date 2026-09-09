Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Молдавии Майю Санду в искажении истории. Поводом стали слова молдавского лидера об освобождении республики в 1944 году, которое она назвала оккупацией с насильственным присоединением к СССР.

«Я сейчас пропущу то слово, которое я хотела бы сказать, просто скажу: бесстыжая ты. Чем обернулась для молдаван румынская и позже нацистская оккупация в период с 1918 по 1944 год, Санду предпочла не говорить», — заявила Захарова на брифинге.

Захарова подчеркнула, что эти годы принесли народу голод, расстрелы и репрессии, в то время как в составе Советского Союза республика стала процветающей.

Касаясь обвинений Кишинева в нарушении воздушного пространства российскими дронами, Захарова назвала их бездоказательными. Она иронично заметила, что единственное, что действительно может напугать граждан Молдавии, — это попытки Санду убедить их в том, что они являются румынами.

Дипломат также назвала участие военных НАТО в параде Молдавии провокацией.