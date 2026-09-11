ЦИК пригласил международные миссии на выборы в России

Памфилова: ЦИК пригласил для наблюдения на выборы 12 международных миссий

Центральная избирательная комиссия России направила приглашения 12 международным миссиям для наблюдения за выборами в Единый день голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, ее слова привело РИА «Новости» .

Памфилова уточнила, что представители международных организаций уже приступили к работе в России.

Все международные миссии, которые пригласили, попросили представить материалы, мы предоставили», — отметила глава ЦИК.

Единый день голосования пройдет 20 сентября. В его рамках состоятся выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тысячи избирательных кампаний различных уровней.

В ходе кампаний предстоит распределить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее назвал выборы в Госдуму девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием.