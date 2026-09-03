Путин назвал слухи о мобилизации информационной атакой перед выборами

Путин: слухи о мобилизации в России — информационная атака перед выборами

Слухи о готовящейся мобилизации в стране — это информационная атака с целью повлиять на результаты выборов в Госдуму, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты», — отметил российский лидер.

Он добавил, что пополнение идет за счет добровольцев-контрактников. Этого достаточно, чтобы российская армия продвигалась вперед по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин назвал захваты торговых судов и угрозы бить по гражданским самолетам проявлением государственного терроризма со стороны Украины. Западные союзники, отмалчиваясь, становятся соучастниками преступлений, добавил он.