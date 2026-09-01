Путин призвал повысить эффективность ООН, включив в Совбез страны Глобального Юга

Для улучшения работы Организации объединенных наций следует расширить состав Совета безопасности, заявил президент России Владимир Путин на заседании глав государств в формате «ШОС плюс». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава России подчеркнул, что ООН принадлежит и в будущем должна принадлежать центральная роль в мировых делах, это уникальная площадка для диалога, дипломатии и сотрудничества.

Он напомнил, что к работе организации всегда были претензии, главе МИД СССР Андрею Громыко приходилось часто использовать право вето для защиты интересов в том числе стран, боровшихся против колониального господства.

Однако повысить эффективность ООН можно, если расширить представительство ее органов, в том числе в Совбезе, за счет стран Глобального Юга и Востока, отметил Путин.

«Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка», — добавил он.

Ранее лидеры стран ШОС подписали в Бишкеке совместную декларацию.