Politico раскрыло содержание нового пакета санкций ЕС против России

Власти Европейского союза планируют включить порядка 1,6 тысяч физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Politico.

Это будет один из самых больших санкционных пакетов, утверждает издание. В нем будет примерно поровну физических лиц и организаций.

Тему санкций планируют на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран еврозоны 1 и 2 сентября в Ирландии. Представить его должны в октябре на совещании лидеров Евросоюза.

Ранее власти Швейцарии объявили, что могут отменить санкции против России, если это решение поддержат граждане страны. Референдум об ужесточении политики нейтралитета пройдет 27 сентября.