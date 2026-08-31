Путин пожелал бывшему президенту Армении Кочаряну стойкости

Президент России Владимир Путин пожелал второму президенту Армении Роберту Кочаряну стойкости перед лицом испытаний, с которыми сталкивается политик и члены его семьи. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Искренне желаю доброго здоровья и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сталкиваетесь вы и члены вашей семьи», — отметил Путин.

Президент добавил, что в России не забывают о личном вкладе Кочаряна в развитие союзнических и дружественных связей между обеими странами.

Ранее армянский суд также арестовал сына Кочаряна Седрака. Как отмечал защитник Александр Кочубаев, в период ареста он может видеться исключительно с женой и детьми. Адвокат указал на политический контекст расследования и обозначил преследование как незаконное.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении в период с 1998 по 2008 год, став вторым по счету главой республики.