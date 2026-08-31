Путин поучаствовал в открытии Игр кочевников в Бишкеке

Российский лидер Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке. Об этом сообщил ТАСС .

Зрелищную церемонию на «Бишкек-арене» участники саммита ШОС посетили по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова. Путин прибыл на мероприятие с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сразу после двусторонних переговоров.

Игры пройдут в ущелье Кырчын и на ипподроме города Чолпон-Ата, они продлятся до 6 сентября. На состязания прибыли порядка трех тысяч спортсменов из 112 стран. Спортсмены из 33 российских регионов поборются за награды во всех 43 дисциплинах.

Глава России прибыл в столицу Киргизии утром на саммит Шанхайской организации сотрудничества. На полях мероприятия он проведет ряд двусторонних встреч.