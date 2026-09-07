Песков объявил о скором визите Пашиняна в Москву

Песков объявил о главных темах новых переговоров Путина и Пашиняна в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву с визитом. Президент России Владимир Путин пригласил его для продолжения переговоров по ключевым вопросам двусторонних отношений, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Уже в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву. И главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших двусторонних отношений», — добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, главной темой предстоящей встречи станут выборы направления развития Армении и проведение соответствующего референдума.

Кроме того, стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, которые частично затрагивались на недавней встрече в Бишкеке.

В конце июля Путин и Пашинян в телефонном разговоре обсудили проблемы в экономических отношениях стран.