Ливия понадеялась на возвращение российских компаний

Ливийские власти надеются, что российские нефтекомпании вернутся в Ливию. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал председатель Президентского совета республики Мухаммед аль-Менфи, стенограмму их встречи привела пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Мухаммед аль-Менфи указал на то, что ливийско-российские отношения должны начать трансформироваться в реализацию конкретных проектов. В частности, в нефтяной сфере.

«Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию», — добавил политик.

В Москву вместе с аль-Менфи приехал министр нефти Ливии. Какие компании могут вернуться в республику и о каких проектах идет речь, не уточнялось.

В апреле 2026 года Россия и Ливия возобновили работу совместной межправительственной комиссии после перерыва. Тогда стороны обсудили энергетику и возвращение российских компаний на ливийский рынок.

В мае того же года ливийские власти сообщали, что хотели бы усилить военное взаимодействие с Россией.