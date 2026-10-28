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    Ливия понадеялась на возвращение российских компаний

    Ливийские власти выразили надежду на участие России своих нефтепроектах

    Фото: РИА «Новости»

    Ливийские власти надеются, что российские нефтекомпании вернутся в Ливию. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал председатель Президентского совета республики Мухаммед аль-Менфи, стенограмму их встречи привела пресс-служба Кремля на официальном сайте.

    Мухаммед аль-Менфи указал на то, что ливийско-российские отношения должны начать трансформироваться в реализацию конкретных проектов. В частности, в нефтяной сфере.

    «Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию», — добавил политик.

    В Москву вместе с аль-Менфи приехал министр нефти Ливии. Какие компании могут вернуться в республику и о каких проектах идет речь, не уточнялось.

    В апреле 2026 года Россия и Ливия возобновили работу совместной межправительственной комиссии после перерыва. Тогда стороны обсудили энергетику и возвращение российских компаний на ливийский рынок.

    В мае того же года ливийские власти сообщали, что хотели бы усилить военное взаимодействие с Россией.

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