«Дойти до Парижа». Глава JPMorgan сделал заявление о российской армии

Европейские армии находятся в плачевном состоянии и уступают российской настолько, что при желании она могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. <… > Речь не о том, что произойдет в следующем году, — все дело в глубинных, тектонических сдвигах», — отметил миллиардер на The Economic Club of Chicago.

По его словам, страны Европы оказались в очень непростом положении и Соединенные Штаты должны помочь им вырваться из сложившихся условий за счет расширения торгового сотрудничества. Даймон призвал ни в коем случае не допускать раскола западного мира.

Ранее фонд «Росконгресс» в своем докладе показал, что страны НАТО создают условия для лавинообразного оснащения оружием. Выводы сделали на основе анализа планов закупки вооружений.