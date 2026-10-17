«Дойти до Парижа». Глава JPMorgan сделал заявление о российской армии
Глава JPMorgan Даймон: российская армия сегодня могла бы дойти до Парижа
Европейские армии находятся в плачевном состоянии и уступают российской настолько, что при желании она могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. <… > Речь не о том, что произойдет в следующем году, — все дело в глубинных, тектонических сдвигах», — отметил миллиардер на The Economic Club of Chicago.
По его словам, страны Европы оказались в очень непростом положении и Соединенные Штаты должны помочь им вырваться из сложившихся условий за счет расширения торгового сотрудничества. Даймон призвал ни в коем случае не допускать раскола западного мира.
Ранее фонд «Росконгресс» в своем докладе показал, что страны НАТО создают условия для лавинообразного оснащения оружием. Выводы сделали на основе анализа планов закупки вооружений.